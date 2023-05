Fed de Atlanta reduz previsão para alta do PIB dos EUA no 2º tri, de 2,9% para 1,9%

A previsão da distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Atlanta para o avanço do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos do segundo trimestre, calculado pelo modelo "GDP Now", desacelerou de 2,9% para 1,9%, em 17 de maio.

O Fed Atlanta disse, em comunicado, que reduções nas previsões das exportações líquidas reais e do crescimento do investimento interno privado bruto real para o segundo trimestre foram parcialmente compensadas por aumentos nas projeções do crescimento real dos gastos de consumo pessoal e dos gastos do governo para o período.

A autoridade, como de costume, ressalta que este modelo não é previsão oficial da distrital, mas uma estimativa baseada nos dados econômicos disponíveis para o trimestre em foco, sem ajustes subjetivos e apenas com os resultados matemáticos do modelo.