Fed dá sinais de que deve subir taxa de juro mais do que o previsto

Associated Press (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Uma série de dados econômicos fortes e sinais de que a inflação continua teimosamente alta podem levar o Federal Reserve (Fed), o Banco Central americano, a aumentar sua taxa de juros de referência nos próximos meses mais do que o previsto.

continua após publicidade .

Na quinta-feira, 2, Christopher Waller, membro do conselho de gestores do Fed, disse que, se a economia continuasse mostrando força e a inflação continuasse elevada, a instituição teria de elevar sua taxa básica acima de 5,4%. Isso seria mais alto do que as autoridades do Fed haviam sinalizado em dezembro, quando projetaram um pico de 5,1% neste ano.

"Dados recentes sugerem que os gastos do consumidor não estão diminuindo e que a inflação não está caindo tão rápido quanto eu pensava", disse Waller em uma conferência de negócios em Los Angeles.

continua após publicidade .

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.