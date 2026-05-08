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Fed considera riscos ligados a resgates de crédito privado 'gerenciáveis', mas alerta para IA

Escrito por Darlan de Azevedo e Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em 08.05.2026, 18:01:00 Editado em 08.05.2026, 18:12:08
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O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) afirmou nesta sexta-feira, 8, que os riscos à estabilidade decorrentes de novos pedidos de resgate de crédito privado parecem "limitados e gerenciáveis", após alguns dos maiores nomes do mercado restringirem saques em fundos nos últimos meses.

"Embora as saídas desses fundos tenham excedido moderadamente as novas entradas no primeiro trimestre de 2026, os pedidos de resgate permaneceram gerenciáveis", disse o Fed em seu mais novo relatório de estabilidade financeira.

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O BC norte-americano, contudo, afirma que o resgate contínuo de crédito privado e o sentimento negativo podem limitar o acesso ao crédito.

Os respondentes da pesquisa, colocaram os riscos geopolíticos no topo da lista de preocupações, subindo uma posição em relação à pesquisa do outono (do Hemisfério Norte) de 2025. Em segundo lugar ficou o choque do petróleo, fator que não apareceu na pesquisa anterior. A inteligência artificial subiu da quinta para a terceira posição. Segundo a instituição monetária, estão aumentando as preocupações de que o crescimento em IA esteja sendo impulsionado por dívida e que o uso amplo da tecnologia pode aumentar o desemprego. O crédito privado subiu da nona para a quarta posição, enquanto a inflação caiu da terceira para a quinta.

As informações refletem as condições de mercado e os dados coletados até 23 de abril de 2026.

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