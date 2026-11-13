Fed: Collins vê aperto monetário adicional em breve diante de inflação persistente

A presidente do Federal Reserve (Fed) de Boston, Susan Collins, afirmou nesta sexta-feira, 13, que algum aperto adicional da política monetária deve ser apropriado em breve, diante da persistência da inflação nos Estados Unidos. Segundo ela, a direção dos juros está clara, mas o ritmo e a magnitude de eventuais altas ainda dependem da evolução dos indicadores.

"A inflação está alta demais e tem estado assim por tempo demais", disse Collins em entrevista à Bloomberg TV, acrescentando que vê sinais de disseminação das pressões sobre os preços. Para a dirigente, os dados recentes, incluindo o índice de preços ao consumidor (CPI), foram "menos promissores" do que esperava. Ela afirmou ainda que não havia analisado em profundidade o índice de preços ao produtor (PPI) divulgado nesta sexta-feira, 13.

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Collins ponderou que não quer antecipar "quão alto ou quão rápido" os juros devem subir, e que decisões serão tomadas "reunião a reunião". Ainda assim, disse que uma trajetória de política monetária "um pouco mais restritiva" do que projetava há alguns meses pode ser apropriada. Questionada sobre a possibilidade de alta de 50 pontos-base em dezembro, levantada pelo diretor Christopher Waller, não endossou a medida.

A dirigente afirmou que não observa desancoragem das expectativas de inflação de médio e longo prazos e indicou que um "ajuste cuidadoso" da política monetária é adequado neste momento. Collins avaliou que a alta dos preços vai além da energia, refletindo também a demanda resiliente, e relatou que empresas esperam repassar custos maiores aos consumidores.

No mercado de trabalho, a presidente do Fed de Boston disse que algumas companhias pretendem ampliar contratações em setores estratégicos, enquanto outras mantêm planos em suspenso. Sobre inteligência artificial (IA), Collins afirmou ouvir mais relatos de que a tecnologia complementa o trabalho e ajuda empresas a atender à demanda do que de substituição de funcionários. Ela também avaliou que os mercados financeiros seguem estáveis e funcionando bem.