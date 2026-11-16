Fed: Barr alerta para riscos à estabilidade financeira com avanço de investimentos em IA

O diretor do Federal Reserve (Fed) Michael Barr alertou nesta segunda-feira, 16, para os riscos à estabilidade financeira associados ao avanço dos investimentos em inteligência artificial (IA), especialmente diante do aumento do endividamento, da complexidade das estruturas de financiamento e da possibilidade de uma reavaliação significativa dos ativos ligados à tecnologia.

Em discurso em Milão, Barr afirmou que uma eventual correção acentuada dos investimentos em IA poderia prejudicar o crescimento econômico, ao reduzir os gastos com infraestrutura e afetar o consumo. Segundo ele, a dívida das sete maiores empresas do setor deve superar US$ 800 bilhões até o fim de 2026, enquanto obrigações fora dos balanços já ultrapassam US$ 3 trilhões em valor nominal potencial máximo.

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O dirigente destacou que a expansão dessas estruturas financeiras exige acompanhamento próximo, especialmente porque a falta de transparência pode intensificar movimentos de venda. "Dada a quantidade ainda limitada de dívida que sustenta o atual boom, estou menos preocupado com perdas diretas", afirmou. Barr advertiu, porém, que a elevada alavancagem de fundos de hedge pode provocar liquidações aceleradas e vendas em cascata.

Barr também apontou riscos decorrentes da utilização de IA nas negociações financeiras. Segundo ele, modelos semelhantes podem estimular comportamentos de manada, sincronizar operações e ampliar episódios de volatilidade. Algoritmos também podem desenvolver estratégias de manipulação de mercado ou comportamentos de conluio sem instruções explícitas.

Na área bancária, Barr alertou que agentes autônomos de IA podem acelerar a fuga de depósitos em momentos de estresse, ao transferir recursos instantaneamente entre instituições. "Agentes de IA poderiam detectar instantaneamente diferenciais de rendimento ou sinais de estabilidade e movimentar fundos autonomamente em alta velocidade", afirmou.

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Apesar dos riscos, Barr reiterou seu otimismo quanto ao potencial da tecnologia para elevar a produtividade e ampliar o acesso a serviços financeiros, desde que sua adoção seja acompanhada de controles adequados.