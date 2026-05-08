TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Fed aponta vulnerabilidade em alavancagem financeira e cita cenário sólido para setor bancário

Escrito por Darlan de Azevedo e Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em 08.05.2026, 18:21:00 Editado em 08.05.2026, 18:30:47
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O novo relatório de estabilidade financeira do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) aponta que a qualidade de crédito das empresas com grau de investimento permaneceu robusta, mas alertou para as vulnerabilidades associadas à alavancagem financeira, comentando que elas "permaneceram notáveis".

A alavancagem em fundos de hedge permaneceu próxima de máximas históricas e estava concentrada em um pequeno número de grandes fundos, enquanto o setor bancário permaneceu sólido e resiliente no geral, pontuou o Fed.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo a instituição monetária, as pressões de avaliação de ativos estavam elevadas. A relação entre os preços das ações e os lucros para as empresas do S&P 500 permaneceu na faixa superior de sua distribuição histórica, e uma estimativa do prêmio de risco de ações - a compensação pelo risco nos mercados de ações - permaneceu bem abaixo de sua média histórica.

Já as vulnerabilidades da dívida empresarial e familiar permaneceram moderadas. "A dívida total de empresas e famílias como fração do Produto Interno Bruto (PIB) continuou a diminuir, caindo para níveis não vistos desde o início dos anos 2000", acrescentou o BC norte-americano.

Os riscos de financiamento permaneceram moderados, adicionou o banco central, com dependência dos bancos em depósitos não segurados - um componente importante de seu risco de financiamento - bem abaixo dos picos de 2022 e início de 2023.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O relatório resume o quadro do Conselho do Fed para avaliar a resiliência do sistema financeiro dos EUA e apresenta a avaliação atual dos dirigentes até 23 de abril de 2026.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Estabilidade Financeira EUE Fed RELATÓRIO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV