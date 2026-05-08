Fed aponta vulnerabilidade em alavancagem financeira e cita cenário sólido para setor bancário

O novo relatório de estabilidade financeira do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) aponta que a qualidade de crédito das empresas com grau de investimento permaneceu robusta, mas alertou para as vulnerabilidades associadas à alavancagem financeira, comentando que elas "permaneceram notáveis".

A alavancagem em fundos de hedge permaneceu próxima de máximas históricas e estava concentrada em um pequeno número de grandes fundos, enquanto o setor bancário permaneceu sólido e resiliente no geral, pontuou o Fed.

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Segundo a instituição monetária, as pressões de avaliação de ativos estavam elevadas. A relação entre os preços das ações e os lucros para as empresas do S&P 500 permaneceu na faixa superior de sua distribuição histórica, e uma estimativa do prêmio de risco de ações - a compensação pelo risco nos mercados de ações - permaneceu bem abaixo de sua média histórica.

Já as vulnerabilidades da dívida empresarial e familiar permaneceram moderadas. "A dívida total de empresas e famílias como fração do Produto Interno Bruto (PIB) continuou a diminuir, caindo para níveis não vistos desde o início dos anos 2000", acrescentou o BC norte-americano.

Os riscos de financiamento permaneceram moderados, adicionou o banco central, com dependência dos bancos em depósitos não segurados - um componente importante de seu risco de financiamento - bem abaixo dos picos de 2022 e início de 2023.

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O relatório resume o quadro do Conselho do Fed para avaliar a resiliência do sistema financeiro dos EUA e apresenta a avaliação atual dos dirigentes até 23 de abril de 2026.