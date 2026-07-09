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Fed anuncia integrantes de 5 forças-tarefa e ex-Bacen Armínio Fraga integra lista

Escrito por Darlan de Azevedo (via Agência Estado)
Publicado em 09.07.2026, 17:03:00 Editado em 09.07.2026, 17:13:14
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O Federal Reserve (Fed) divulgou nesta quinta-feira, 9, os nomes dos especialistas que integrarão as cinco forças-tarefa encarregadas de ajudar em reformas no Banco Central americano. A lista inclui o ex-presidente do Banco Central do Brasil Armínio Fraga, além de nomes de destaque de Wall Street, líderes empresariais, acadêmicos de renome e ex-dirigentes do BC americano.

Fraga fará parte da força-tarefa para revisão de comunicação. Ele liderou o Bacen entre 1999 e 2003 na gestão do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. A lista também conta com outros presidentes de bancos centrais, como Raghuram Rajan (Índia) e Mervyn King (Inglaterra) e ex-integrantes do próprio Fed, como o ex-diretor Jeremy Stein. Entre os executivos do setor privado, o principal nome é Doug McMillon, ex-CEO do Walmart.

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Segundo o comunicado do Fed, as cinco forças-tarefa analisarão áreas centrais da condução da política monetária. Cada uma delas será co-liderada por outros três especialistas com ampla experiência em suas respectivas áreas.

"Esses grupos atuarão de forma independente, com o mandato de seguir as evidências, oferecer avaliações francas e produzir conclusões rigorosas para o Comitê Federal de Mercado Aberto", diz o comunicado.

As cinco forças-tarefa são: Comunicação, Política para o Balanço Patrimonial, Dados, Produtividade e Empregos, além de Estrutura de Políticas para Inflação.

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EUA/FED/REFORMA/INTEGRANTES
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