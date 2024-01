Fed amarga maior perda operacional da história em 2023; prejuízo não afeta atividades

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) informou nesta sexta-feira, 12, que teve perda operacional de US$ 114,3 bilhões no ano passado, a maior já registrada, conforme estimativas preliminares divulgadas em comunicado. O resultado reverte o lucro líquido de US$ 58,8 bilhões apurado em 2022. As despesas totais da autoridade monetária com juros cresceram em US$ 178,7 bilhões, para US$ 281,1 bilhões em 2023, de acordo com a nota. O cenário reflete, entre outros fatores, a agressiva campanha de aperto monetário conduzida a partir de 2022, que levou a taxa básica a superar 5%. O prejuízo não afeta as operações diárias do Fed. Quando as despesas superam as entradas, o banco central norte-americano pode criar em seu balanço uma espécie de nota promissória (IOU, na sigla em inglês), chamada de "ativo deferido". Esse rombo, então, é coberto assim que a instituição volta a apresentar resultado positivo.

continua após publicidade