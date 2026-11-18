Praticamente todos os dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) avaliam que um novo aumento na taxa de juros nos EUA seria apropriado, enquanto alguns defendem que uma elevação superior a 0,25 ponto porcentual em dezembro pode ser necessária, de acordo com a ata mais recente reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) divulgada nesta quarta-feira, 18.

Os dirigentes manifestaram apreensão sobre as pressões sobre os preços mais disseminados deixarem a inflação mais persistente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"A maioria dos participantes destacou a possibilidade de que os custos mais elevados sejam repassados de forma mais ampla e persistente aos preços de bens e serviços para consumidores e empresas", afirma o documento.

Alguns membros disseram que poderiam ter apoiado a manutenção dos juros em outubro, desde que os agentes do mercado tivessem clareza de que novos apertos monetários provavelmente seriam necessários.

Segundo a ata, são altas as probabilidades de uma nova elevação de 25 pontos-base até o fim do ano e de outros dois aumentos até o verão (no Hemisfério Norte) de 2027.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Conforme o documento, eles também discutiram amplamente questões relacionadas à expansão da infraestrutura de inteligência artificial (IA), incluindo seus impactos sobre a estabilidade financeira e os possíveis ganhos de produtividade.

"Alguns participantes comentaram que a expansão dos investimentos em IA poderia fazer com que a demanda agregada superasse a oferta agregada no médio prazo, pressionando a inflação para cima", mostra a ata.