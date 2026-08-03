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FecomercioSP: varejo paulista espera alta de 0,7% em agosto, com vendas do Dia dos Pais

Escrito por Gabriela Jucá (via Agência Estado)
Publicado em 03.08.2026, 11:02:00 Editado em 03.08.2026, 14:33:38
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A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) espera alta de 0,7% para as vendas do varejo paulista em agosto, com receita maior em R$ 567 milhões em relação ao mesmo período do ano passado.

A expectativa é de que os segmentos de farmácias e perfumarias e lojas de vestuário, tecido e calçados liderem as vendas no mês, por influência do Dia dos Pais. Farmácias e perfumarias devem faturar 3,7% a mais do que em agosto do ano passado, enquanto as lojas de roupas devem registrar avanço de 1,7%, por essa mesma base de comparação.

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Em contrapartida, a entidade espera queda nas vendas de bens duráveis, como móveis e decoração (-1,3%) e eletroeletrônicos (-0,8%). "Para muitos consumidores, entrar em outra nova dívida, ainda que de curta duração, é praticamente impossível", afirma.

A FecomercioSP considera que, a despeito da perspectiva de alta no período, a avaliação é de que o avanço nas vendas será mais tímido, em um cenário de endividamento em alta e juros elevados, que devem segurar o consumo das famílias neste ano."Ainda que haja o respiro do mercado de trabalho aquecido, o contexto tende a fazer as pessoas a retraírem o consumo", diz a entidade.

Além disso, a FecomercioSP chama atenção para base estatística de comparação. "Desde a pandemia, segmentos do varejo têm experimentado crescimento quase ininterrupto de faturamento, dos quais alguns chegaram a bater recordes de receitas em 2025", observa.

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FECOMERCIOSP/VAREJO/VENDAS/DIA DOS PAIS/EXPECTATIVA
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