FecomercioSP: Setor de serviços de São Paulo fatura R$ 55,9 bi em janeiro

Eduardo Laguna (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O setor de serviços na cidade de São Paulo começou 2023 com o maior faturamento, em janeiro, em pelo menos 13 anos, mas o quadro de juros e inflação altos preocupa o setor. Esse é o retrato mostrado por uma pesquisa da FecomercioSP, entidade representativa do setor que, com base em dados de arrecadação do Imposto sobre Serviços (ISS), calcula em R$ 55,9 bilhões o faturamento dos serviços no município durante janeiro.

continua após publicidade .

O valor é o maior para o mês desde que o levantamento começou a ser feito, em 2010, e corresponde a um crescimento de 11,3% na comparação com janeiro do ano passado. Frente a dezembro, mês de festas de fim de ano, o faturamento do setor de serviços paulistano mostra queda de 18,6%. Já no acumulado em 12 meses, o setor tem crescimento de 9,4%.

Só no setor de turismo, que registra o melhor desempenho entre 13 atividades analisadas, as empresas da capital paulista tiveram faturamento de R$ 1,29 bilhão, o que representa um acréscimo de R$ 702 milhões, ou 119,9%, em um ano. No acumulado em 12 meses, o setor de turismo também mais do que dobrou de tamanho, avanço de 126,1%, em São Paulo.

continua após publicidade .

Na avaliação da FecomercioSP, apesar de o ano ter começado com resultado positivo, as incertezas econômicas preocupam e afetam as expectativas dos empresários, principalmente quanto à alta da inflação e dos juros.