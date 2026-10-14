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FecomercioSP: Queda em preços de energia e combustíveis alivia inflação na RMSP em agosto

Escrito por Gabriel Cézar, especial para a Broadcast (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O custo de vida na Região Metropolitana de São Paulo caiu 0,04% em agosto, puxado pela redução nos preços da energia elétrica e dos combustíveis, segundo a pesquisa Custo de Vida por Classe Social (CVCS), da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). As classes D e E registraram as maiores quedas, de 0,14% e 0,07%, respectivamente. Já as classes A e B apontaram estabilidade de 0,01%.

O fenômeno é explicado em razão do barateamento da energia elétrica e dos combustíveis, que costumam pesar bastante o orçamento das faixas de menor renda. A conta de luz recuou 7,42%, enquanto o etanol caiu 4,6% e a gasolina, 1,2%. A redução nos preços dos alimentos também contribuiu para aliviar o orçamento das famílias.

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Apesar do recuo mensal, o custo de vida das classes D e E acumula alta de 5,39% e 5,31% em 12 meses, acima dos índices das classes A (4,41%) e B (4,18%). A FecomercioSP alerta que parte do alívio na conta de energia elétrica decorre de um bônus temporário da Itaipu e pode se reverter nos próximos meses.

O CVCS, formado pelo Índice de Preços de Serviços (IPS) e pelo Índice de Preços do Varejo (IPV), utiliza informações da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) do IBGE e contempla as cinco faixas de renda familiar (A, B, C, D e E) para avaliar os pesos e os efeitos da alta de preços na região metropolitana de São Paulo em 247 itens de consumo

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agosto FecomercioSP Inflação
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