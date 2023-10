FecomercioSP: Otimismo de empresários paulistanos sobe 1,4% em outubro, 5ª alta consecutiva

A confiança do empresariado paulistano na economia cresceu 1,4%, em outubro, na comparação com o mês anterior. Mesmo com a quinta alta consecutiva, o desempenho é inferior com relação a igual período do ano passado. Os dados fazem parte do Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC), da FecomercioSP. O indicador passou de 110,2 pontos em setembro para 111,7 pontos em outubro. Essa foi a melhor pontuação desde fevereiro. De junho a outubro, o aumento acumulado foi de 7%. Em consonância com o ICEC, outros indicadores, que avaliam as condições dos empresários, também apresentaram alta. Entre setembro e outubro, o Índice de Investimento do Empresário do Comércio (IIEC) avançou de 101,7 pontos para 103,1 pontos, o que mostra uma melhora na disposição para investimento dos players do setor no próprio negócio. Com um aumento ainda mais significativo, o Índice das Condições Atuais do Empresário do Comércio (ICAEC) avançou de 107,2 pontos para 108,2 pontos em igual período. Já o Índice de Expansão do Comércio (IEC) cresceu 1%. Os números positivos não foram suficientes para elevar a pontuação na comparação anual. O ICEC teve baixa de 8,8% em relação a outubro do ano passado.

O índice de estoques (IE) teve retração de 0,7% em outubro na comparação com o mês anterior. Apesar da baixa, o volume subiu 1,8% frente ao montante do ano passado. Outro aspecto positivo é que cerca de 58% dos empresários afirmam ter estoques adequados.