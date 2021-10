FecomercioSP: geração de empregos no comércio paulista cresce 70% em agosto

Da Redação

O comércio do Estado de São Paulo gerou 26.251 vagas formais de emprego em agosto, alta de 70% em comparação ao mesmo período do ano passado. No setor de serviços foram criadas 63.042 novas vagas, resultado 300% maior. Os dados são da Pesquisa do Emprego no Estado de São Paulo (Pesp), realizada pela FecomercioSP.

O saldo de vagas do comércio é resultado de 116.073 admissões e 89.822 desligamentos. O setor teve a quarta alta mensal seguida, com crescimento de 0,96% ante julho.

Dentre as três divisões, o varejo gerou 18.367 vagas, com destaque para o segmento de vestuário e acessórios; no atacado, foram 5.506 vagas; e no comércio e reparação de veículos, 2.378. No acumulado do ano, houve avanço de 93.426 novos empregos no comércio do Estado e, em 12 meses, foram 201.043 vagas.

No setor de serviços foram 313.603 admissões e 250.561 desligamentos, com avanço também de 0,96% ao estoque, a oitava alta seguida. Apenas as atividades relacionadas aos organismos internacionais ficaram negativas no mês.

Os serviços administrativos e complementares geraram 14.318 novas vagas; nos serviços de escritório e apoio administrativo foram 3.279 vagas; e na divisão de alojamento e alimentação, 12.679, alta puxada por bares e restaurantes. No acumulado do ano, o setor gerou 304.520 empregos, e em 12 meses, 431.622.

Na capital paulista, o comércio também teve um saldo positivo de novos empregos em agosto. Segundo a pesquisa, foram geradas 7.928 vagas, sendo 5.396 no varejo e 1.863 no atacado, além de 669 postos em comércio e reparação de veículos. Em 2021, foram criados 27.216 empregos, e no acumulado de 12 meses, 53.134.

Já no setor serviços foram geradas 28.303 vagas em agosto na cidade de São Paulo. A capital registrou 7.548 vagas nos serviços administrativos e complementares e 4.915 em alojamento e alimentação. Em 12 meses, foram criadas 190.606 vagas formais de emprego.

Na avaliação da FecomercioSP, apesar dos resultados positivos, os segmentos ainda precisam de uma maior recuperação para que possam retomar o nível de empregabilidade do período pré-pandemia.