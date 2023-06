FecomercioSP: Comércio e serviços criam em abril 35 mil empregos com carteira assinada em SP

Após as dispensas de trabalhadores contratados para as festas de fim de ano, os setores de comércio e serviços do Estado de São Paulo geraram mais de 35 mil empregos com carteira assinada em abril.

Divulgado pela Federação do Comércio de Bens Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) com base nas informações do Caged, o cadastro nacional onde são registradas as admissões e as demissões no mercado de trabalho formal, o dado corresponde à soma dos 7,4 mil postos abertos no comércio, que teve o melhor saldo do ano, e dos 27,7 mil do setor de serviços no Estado. O indicador foi obtido em primeira mão pelo Broadcast.

Conforme a FecomercioSP, 4,7 mil vagas foram abertas durante abril apenas no varejo, que deixou para trás o período de dispensas de trabalhadores contratados para o Natal e o ano-novo, principalmente nas lojas de vestuário, calçados e gêneros alimentícios. No setor de serviços, não distante dos 29 mil empregos criados no mesmo mês de 2022, o dado veio em linha com o esperado.

No acumulado do início do ano até abril, o comércio paulista ainda mostra a eliminação de 8,2 mil empregos formais, ao passo que nos serviços foram gerados 118,5 mil empregos em igual período.

A expectativa é de saldo positivo em maio, dadas as contratações para as vendas de Dia das Mães e proximidade do Dia dos Namorados: 12 de junho. Segundo a entidade, o comércio de produtos essenciais deve apresentar números melhores por ser menos afetado pelo contexto de crédito mais caro e seletivo.