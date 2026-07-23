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ECONOMIA

Fecomércio SP: faturamento do varejo no Estado cai 6,9% em abril ante igual mes de 2025

Escrito por Letícia Correia (via Agência Estado)
Publicado em 23.07.2026, 10:04:00 Editado em 23.07.2026, 10:13:18
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O faturamento real do comércio varejista no Estado de São Paulo caiu 6,9% em abril de 2026 ante o mesmo mês de 2025, registrando total de R$ 122,1 bilhões, segundo a Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista (PCCV). O resultado indica desaceleração do consumo, após um ciclo de expansão praticamente ininterrupto desde a retomada pós-pandemia e após o recorde de faturamento registrado no ano passado, afirma a nota.

A pesquisa é realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), em parceria com a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz/SP). No acumulado de janeiro a abril de 2026, as vendas varejistas registraram retração de 5,1%, o equivalente a um faturamento R$ 25,9 bilhões inferior ao observado no mesmo intervalo de 2025.

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Das nove atividades analisadas, apenas concessionárias de veículos tiveram crescimento real no período, de 8,3%, contribuindo com 0,9 ponto porcentual para o resultado agregado, mas sem compensar as quedas disseminadas nos demais segmentos.

A FecomercioSP avalia que, apesar da base de comparação elevada, o quadro macroeconômico tem pressionado a demanda, com juros altos, crédito mais restrito, inflação acima do teto da meta e famílias endividadas e inadimplentes. A entidade também aponta que esses fatores, ao atingirem o consumo discricionário, já começam a contaminar as compras essenciais, movimento que amplia a perda de fôlego do varejo.

Em abril, a maior baixa foi observada em eletrodomésticos, eletrônicos e lojas de departamentos, com recuo de 30,1%. Também apresentaram retração autopeças e acessórios (-9,1%). Entre os setores de consumo mais recorrente, houve queda em supermercados (-7,7%) e em vestuário, tecidos e calçados (-7,6%), além de materiais de construção (-7,5%), móveis e decoração (-5,9%) e farmácias e perfumarias (-0,4%), compondo pressão negativa de 7,8 pontos porcentuais no indicador geral.

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A PCCV é elaborada com base nas receitas mensais informadas por empresas varejistas ao governo paulista, no âmbito de convênio de cooperação técnica entre Sefaz/SP e FecomercioSP. Os dados, segmentados por Delegacias Regionais Tributárias, abrangem todos os municípios do Estado e nove setores do varejo, com tratamento técnico para apuração do faturamento real e do volume de vendas por atividade e região.

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FECOMÉRCIO SP/PESQUISA/VAREJO/FATURAMENTO/ABRIL/QUEDA
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