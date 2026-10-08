Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +0,94%
Pontos: 206.220,24
Máxima de +1,79% : 207.954 pontos
Mínima de -0,16% : 203.985 pontos
Volume: R$ 40 bilhões
Variação em 2026: 27,99%
Variação no mês: 10,67%
Dow Jones: +0,1%
Pontos: 51.231,64
Nasdaq: -1,25%
Pontos: 27.193,34
Ibovespa Futuro: +1,32%
Pontos: 207.200
Máxima (pontos): 208.365
Mínima (pontos): 203.545
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 49,35
Variação: +0,49%
Petrobras PN
Preço: R$ 55,44
Variação: +2,04%
Bradesco PN
Preço: R$ 21,50
Variação: -2,09%
Ambev ON
Preço: R$ 16,11
Variação: +0,88%
Petrobras ON
Preço: R$ 62,17
Variação: +3,53%
Vale PNA
Preço: R$ 67,63
Variação: -1,63%
MBRF SA ON
Preço: R$ 18,69
Variação: +0,86%
Vale ON
Preço: R$ 67,63
Variação: -1,63%
Itausa PN
Preço: R$ 16,11
Variação: +0,69%
Global 40
Cotação: 647,189 centavos de dólar
Variação: +0,52%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,0236
Venda: R$ 5,0241
Variação: +0,26%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,10
Venda: R$ 5,20
Variação: +0,83%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,0113
Venda: R$ 5,0119
Variação: +0,37%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,0800
Venda: R$ 5,1760
Variação: +0,92%
- Dólar Futuro (novembro)
Cotação: R$ 5,0400
Variação: -0,07%
- Euro
Compra: US$ 1,1211 (às 18h26)
Venda: US$ 1,1217 (às 18h26)
Variação: +0%
- Euro comercial
Compra: R$ 5,6340
Venda: R$ 5,6340
Variação: +0,41%
- Euro turismo
Compra: R$ 5,7300
Venda: R$ 5,8280
Variação: +0,24%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 13,61% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 13,65% ao ano.
- Over a 13,65%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.157,00 por onça-troy(1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +0,39%