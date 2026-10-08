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ECONOMIA

Fechamento do mercado financeiro

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

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Ibovespa: +0,94%

Pontos: 206.220,24

Máxima de +1,79% : 207.954 pontos

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Mínima de -0,16% : 203.985 pontos

Volume: R$ 40 bilhões

Variação em 2026: 27,99%

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Variação no mês: 10,67%

Dow Jones: +0,1%

Pontos: 51.231,64

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Nasdaq: -1,25%

Pontos: 27.193,34

Ibovespa Futuro: +1,32%

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Pontos: 207.200

Máxima (pontos): 208.365

Mínima (pontos): 203.545

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BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 49,35

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Variação: +0,49%

Petrobras PN

Preço: R$ 55,44

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Variação: +2,04%

Bradesco PN

Preço: R$ 21,50

Variação: -2,09%

Ambev ON

Preço: R$ 16,11

Variação: +0,88%

Petrobras ON

Preço: R$ 62,17

Variação: +3,53%

Vale PNA

Preço: R$ 67,63

Variação: -1,63%

MBRF SA ON

Preço: R$ 18,69

Variação: +0,86%

Vale ON

Preço: R$ 67,63

Variação: -1,63%

Itausa PN

Preço: R$ 16,11

Variação: +0,69%

Global 40

Cotação: 647,189 centavos de dólar

Variação: +0,52%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,0236

Venda: R$ 5,0241

Variação: +0,26%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,10

Venda: R$ 5,20

Variação: +0,83%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,0113

Venda: R$ 5,0119

Variação: +0,37%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,0800

Venda: R$ 5,1760

Variação: +0,92%

- Dólar Futuro (novembro)

Cotação: R$ 5,0400

Variação: -0,07%

- Euro

Compra: US$ 1,1211 (às 18h26)

Venda: US$ 1,1217 (às 18h26)

Variação: +0%

- Euro comercial

Compra: R$ 5,6340

Venda: R$ 5,6340

Variação: +0,41%

- Euro turismo

Compra: R$ 5,7300

Venda: R$ 5,8280

Variação: +0,24%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 13,61% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 13,65% ao ano.

- Over a 13,65%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.157,00 por onça-troy(1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +0,39%

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MERCADO/FECHAMENTO
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