Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -1,73%
Pontos: 172.513,42
Máxima de +0,32% : 176.117 pontos
Mínima de -1,95% : 172.131 pontos
Volume: R$ 0,92 bilhões
Variação em 2026: 7,07%
Variação no mês: -3,08%
Dow Jones: +0,28%
Pontos: 54.036,93
Nasdaq: +1,3%
Pontos: 26.690,62
Ibovespa Futuro: -1,88%
Pontos: 172.475
Máxima (pontos): 176.790
Mínima (pontos): 172.285
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 40,75
Variação: -2,58%
Petrobras PN
Preço: R$ 40,87
Variação: -2,99%
Bradesco PN
Preço: R$ 17,31
Variação: -2,2%
Ambev ON
Preço: R$ 15,48
Variação: -1,15%
Petrobras ON
Preço: R$ 45,69
Variação: -3,42%
Vale PNA
Preço: R$ 74,97
Variação: -0,56%
MBRF SA ON
Preço: R$ 16,07
Variação: -2,37%
Vale ON
Preço: R$ 74,97
Variação: -0,56%
Itausa PN
Preço: R$ 13,21
Variação: -2,22%
Global 40
Cotação: 617,313 centavos de dólar
Variação: -0,39%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,0826
Venda: R$ 5,0836
Variação: -0,46%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,17
Venda: R$ 5,27
Variação: -1,51%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,0902
Venda: R$ 5,0908
Variação: -0,21%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,1500
Venda: R$ 5,2400
Variação: -1,45%
- Dólar Futuro (setembro)
Cotação:R$ 5,1110,
Variação: -0,58%
- Euro
Compra: US$ 1,1557 (às 18h00)
Venda: US$ 1,1561 (às 18h00)
Variação: +0%
- Euro comercial
Compra: R$ 5,8760
Venda: R$ 5,8770
Variação: -0,14%
- Euro turismo
Compra: R$ 5,9800
Venda: R$ 6,0770
Variação: -1,15%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 13,89% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 13,90% ao ano.
- Over a 13,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.399,7 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: alta de 2,33%