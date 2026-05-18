Fechamento do mercado financeiro
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -0,17%
Pontos: 176.975,82
Máxima de +0,03% : 177.330 pontos
Mínima de -0,83% : 175.811 pontos
Volume: R$ 24,19 bilhões
Variação em 2026: 9,84%
Variação no mês: -5,52%
Dow Jones: +0,32%
Pontos: 49.686,12
Nasdaq: -0,51%
Pontos: 26.090,73
Ibovespa Futuro: -0,08%
Pontos: 179.225
Máxima (pontos): 179.490
Mínima (pontos): 177.595
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 39,57
Variação: -0,33%
Petrobras PN
Preço: R$ 46,38
Variação: +2%
Bradesco PN
Preço: R$ 17,63
Variação: -0,34%
Ambev ON
Preço: R$ 15,84
Variação: +0,96%
Petrobras ON
Preço: R$ 51,61
Variação: +2,3%
Vale PNA
Preço: R$ 81,85
Variação: -1,98%
MBRF SA ON
Preço: R$ 16,81
Variação: -3,50%
Vale ON
Preço: R$ 81,85
Variação: -1,98%
Itausa PN
Preço: R$ 12,82
Variação: -1,08%
Global 40
Cotação: 762,360 centavos de dólar
Variação: +0,32%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 4,9980
Venda: R$ 4,9985
Variação: -1,37%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,13
Venda: R$ 5,23
Variação: -0,13%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,0087
Venda: R$ 5,0093
Variação: -1,11%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 4,7227
Venda: R$ 5,1880
Variação: -0,33%
- Dólar Futuro (junho)
Cotação: A R$ 5,0075
Variação: -1,32%
- Euro
Compra: US$ 1,1651 (às 18h17)
Venda: US$ 1,1657 (às 18h17)
Variação: +0%
- Euro comercial
Compra: R$ 5,8230
Venda: R$ 5,8240
Variação: -1,1%
- Euro turismo
Compra: R$ 5,3603
Venda: R$ 6,0580
Variação: -1,43%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,36% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,40% ao ano.
- Over a 14,40%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.558,0 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: -0,1%