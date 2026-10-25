Febraban parabeniza Lula e Alckmin por vitória na eleição presidencial

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) parabenizou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) pela vitória na eleição presidencial, confirmada há pouco pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A chapa liderada pelo petista derrotou o senador Flávio Bolsonaro (PL) e assumirá seu quarto mandato a partir de 2027.

Em nota, a entidade saudou o processo democrático brasileiro com a conclusão de "mais um bem-sucedido" pleito. Também manifestou disposição do setor bancário em prosseguir com o diálogo para a promoção do desenvolvimento econômico e social. A Febraban colocou também "sua capacidade técnica à disposição" do presidente eleito e da equipe econômica "para contribuir para essa importante tarefa no que se refere a temas bancários".

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O texto é assinado pelo presidente da entidade, Leandro Vilain, que assumiu o cargo este mês. Segundo a Febraban, o setor bancário continuará atuando como catalisador da atividade econômica. "Os bancos brasileiros mantêm sua tradicional posição colaborativa e de apoio às pautas voltadas para o desenvolvimento do País", diz a nota.

Veja abaixo a nota na íntegra:

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) cumprimenta Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin por suas respectivas eleições à Presidência e à Vice-Presidência da República, para o mandato de 2027 a 2030. Ao mesmo tempo, saúda o processo democrático brasileiro com a conclusão de mais um bem-sucedido pleito eleitoral. O setor bancário, estratégico para o desenvolvimento brasileiro e alavanca fundamental para o crescimento sustentável do país, continuará atuando como catalizador da atividade econômica. Os bancos brasileiros mantêm sua tradicional posição colaborativa e de apoio às pautas voltadas para o desenvolvimento do país. A Febraban manifesta também a disposição do setor bancário em prosseguir com o diálogo para promoção do desenvolvimento econômico e social brasileiro e coloca sua capacidade técnica à disposição do presidente eleito e de sua equipe econômica para contribuir para essa importante tarefa no que se refere a temas bancários. Leandro Vilain Presidente da Febraban