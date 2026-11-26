A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) expressou apoio ao pacote de medidas do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional (CMN) para prevenir e enfrentar o superendividamento das famílias. Em nota, a entidade afirma que o tema é prioridade para o setor bancário e diz atuar de forma permanente em renegociações de dívidas, educação financeira e oferta "responsável" de crédito.

As normas anunciadas na quarta-feira tratam, entre outros pontos, da avaliação do comprometimento de renda dos clientes na gestão de risco, contratação em canais seguros e uso recorrente do rotativo do cartão. A maior parte dos dispositivos entra em vigor em julho de 2027.

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A Febraban disse estar em processo de análise do texto para compreender impactos operacionais e contribuir com os reguladores na implementação "eficaz, proporcional e sem efeito indesejado" sobre o acesso ao crédito. A entidade prometeu trabalhar ativamente nas consultas públicas abertas pelo BC, inclusive na que aborda a metodologia de cálculo do comprometimento financeiro dos clientes.

O presidente da Febraban, Leandro Vilain, reforçou que o combate ao superendividamento é agenda compartilhada entre regular, instituições financeiras e sociedade. "A Febraban reconhece o empenho do Banco Central nesse tema e vai colaborar, com seriedade técnica, para que as novas regras cumpram seu objetivo de proteger as famílias sem restringir o crédito saudável, que é essencial para o crescimento do País", disse.

A Federação representativa dos maiores bancos do País acrescentou que estuda outros avanços regulatórios e institucionais que fortaleçam o ambiente de crédito. Os temas incluem o melhor uso de dados para a avaliação da capacidade de pagamento, como o Cadastro Positivo; melhoras no ambiente para concessão de crédito; aprimoramento das garantias de recuperação de crédito; e ampliação da educação financeira.

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Por fim, a Febraban reafirma compromisso com "diálogo constante" com BC e CMN na construção de um "sistema financeiro sólido, inclusivo e responsável".