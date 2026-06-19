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Febraban elogia medida do governo para regulamentar bloqueio de recursos de bets ilegais

Escrito por André Marinho (via Agência Estado)
Publicado em 19.06.2026, 19:02:00 Editado em 19.06.2026, 19:13:35
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A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) classificou como "positivas e cruciais" as medidas do governo que regulamentam o bloqueio de recursos de bets ilegais. Conforme decreto assinado nesta sexta-feira, 19, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando identificar ilegalidade em casas de apostas, o ministério da Fazenda vai comunicar as instituições financeiras para que o dinheiro seja imediatamente congelado.

Em comunicado, a Febraban informou ter participado da construção do arcabouço normativo. O objetivo é evitar que as instituições abram ou mantenham relacionamento com empresas que tenham bets ilegais. Para a entidade, combater esse mercado ilícito é um dever do Estado e da Sociedade civil.

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"O decreto traz segurança jurídica para práticas que o setor já vinha adotando, e essa atuação conjunta tem maior potencial para promover a asfixia financeira dessas operações ilegais, por meio da interrupção do fluxo de recursos dessas empresas clandestinas", diz a nota.

A Febraban lembra ainda que, em novembro do ano passado, instituiu normas de autorregulação para identificação e bloqueio de movimentações suspeitos e encerramento imediata de contas de companhias de apostas online não autorizadas.

As medidas acompanham a crescente preocupação do setor financeiro com os efeitos da popularização das apostas no País. Em conversas recentes com a Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, executivos de bancos vêm citando efeitos no endividamento das famílias e até no crescimento de casos de fraudes.

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BETS ILEGAIS/GOVERNO/COMBATE FEBRABAN
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