Febraban diz que pedido do BNDES para ingressar na federação será referendado

O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) passará a integrar o quadro de associados da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). A entrada, que era pleiteada pelo novo presidente do banco, Aloizio Mercadante, leva uma instituição de fomento à entidade que representa os maiores bancos do País.

"O BNDES, como agência de fomento mais importante do país e instituição financeira com características próprias, sem paralelo no sistema bancário brasileiro, formalizou o pedido de ingresso, que será referendado pela governança da Febraban", afirmou em nota o presidente da Federação, Isaac Sidney.

Com a entrada, o BNDES passará a fazer parte das instâncias consultivas e deliberativas da Febraban, em que estão representados os mais de 100 bancos associados à entidade.

O banco público de fomento, que é um dos maiores do País em capitalização, tem relacionamento com os maiores bancos comerciais como repassador: em empréstimos a pequenas e médias empresas (PMEs), por exemplo, faz o repasse de recursos às instituições, que fazem o empréstimo ao cliente final.

Semanas atrás, Mercadante disse, em reunião do conselho da Febraban, que desejava levar o BNDES à entidade para ampliar o diálogo com os bancos parceiros.

Um dos intuitos é o de discutir possíveis mudanças na Taxa de Longo Prazo (TLP), para suavizar a volatilidade do indexador para determinados públicos.