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FDIC: bancos registram lucro líquido de US$ 80,5 bi no 1º tri

Escrito por Letícia Araújo, especial para o Broadcast (via Agência Estado)
Publicado em 27.05.2026, 19:20:00 Editado em 27.05.2026, 19:30:45
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A Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) afirmou que o setor bancário registrou lucros no primeiro trimestre e que indicadores de qualidade dos ativos permaneceram geralmente favoráveis, apesar da "persistente fragilidade em alguns portfólios". O resultado está em seu relatório de Perfil Bancário Trimestral do primeiro trimestre de 2026, divulgado nesta quarta-feira.

Segundo o documento, a avaliação permaneceu positiva apesar de algumas carteiras de imóveis comerciais e de crédito ao consumidor continuarem apresentando taxas de inadimplência elevadas, situação que a FDIC deve continuar "monitorando de perto".

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O relatório apontou que as instituições registraram lucro líquido de US$ 80,5 bilhões, uma alta de 3,6% na comparação com o trimestre anterior e de 14,3% ante o mesmo período no ano passado. O aumento foi impulsionado por um forte crescimento na receita não relacionada a juros, segundo o FDIC. Já o índice de retorno sobre ativos foi de 1,26% no primeiro trimestre de 2026, superando o valor registrado no trimestre anterior.

Contudo, a margem de juros líquida do setor bancário caiu em 8 pontos-base (pb) em relação ao trimestre anterior, para 3,31%, devido à queda mais acentuada na rentabilidade dos ativos do que nos custos de financiamento, segundo o relatório.

O documento mostrou, ainda, que o número de bancos classificados como "problemáticos" diminuiu em seis no período, caindo para 54, além de uma alta de 3,9% no lucro líquido entre os bancos comunitários em relação ao trimestre anterior.

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O Perfil Bancário Trimestral (QBP, na sigla em inglês) fornece uma visão geral da situação das instituições financeiras seguradas pela FDIC. O relatório é feito com base em documentos de 4,278 bancos e inclui dados sobre lucros bancários, atividades de empréstimos e depósitos, entre outros.

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