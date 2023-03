FDIC apreende cerca de US$ 2 bi em recursos do SVB Financial Group, diz empresa

Dow Jones Newswires (via Agência Estado)

O SVB Financial Group, empresa controladora do Silicon Valley Bank (SVB), anunciou nesta terça-feira, 21, que não consegue acessar cerca de US$ 2 bilhões em recursos depositados no banco, após o Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) tomar controle das operações. Os reguladores teriam congelado as contas da empresa enquanto analisam se ela deve ajudar a arcar com os custos associados à falência do banco.

Segundo advogados da empresa controladora, os recursos foram bloqueados nesta terça-feira durante a primeira audiência no tribunal de falências. Eles também alegaram que o FDIC cortou as comunicações com o SVB Financial e instruiu o sucessor do Silicon Valley Bank a recuperar as transferências que o grupo havia feito para outras contas bancárias.

Depois que o Silicon Valley Bank foi assumido pelo FDIC em 10 de março, os reguladores determinaram que todos os depósitos e ativos do banco falido fossem transferidos para uma nova entidade corporativa chamada Silicon Valley Bridge Bank NA. Todos os depositantes do antigo banco foram autorizados a sacar quaisquer fundos que tivessem das contas do novo banco.

Contudo, o FDIC determinou em 16 de março que os depósitos de cerca de US$ 1,9 bilhão do SVB Financial fossem transferidos de volta para uma conta sob o controle do regulador, enquanto investigava as alegações que poderia trazer ao tribunal contra a ex-controladora do banco falido.

Nesta terça-feira, advogados representando o FDIC disseram que têm autoridade legal para congelar os depósitos e, posteriormente, estabelecer quaisquer reivindicações que possam ter contra a empresa controladora. O órgão não divulgou quanto gastou dos seus fundos para ajudar a garantir que todos os depositantes do Silicon Valley Bank pudessem sacar seu dinheiro. O FDIC não respondeu aos pedidos de comentários.