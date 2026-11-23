O Boletim Macrofiscal da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda aponta que o reajuste de 15,04% do Bolsa Família e a proibição das plataformas de jogos de aposta no Brasil, por meio da Medida Provisória (MP) 1.394/2026, irão sustentar o consumo de bens e serviços no fim do ano.

"Em 2026, a indústria passou de 1,7% para 1,4% e os serviços, de 1,8% para 1,7%, parcialmente compensados pela agropecuária, revisada de 2,8% para 3,1%. O mercado de trabalho resiliente, o reajuste do Bolsa Família e a proibição das bets dão alguma sustentação ao consumo no fim do ano", afirma o documento.

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Ainda assim, a expectativa é de que o preço do petróleo alto, somado aos efeitos do El Niño e os juros norte-americanos elevados ainda prolonguem a necessidade de cautela por parte das autoridades financeiras em toda a América Latina.

"O petróleo elevado, os riscos climáticos do El Niño e os juros americanos mais altos limitam a flexibilização monetária, e os bancos centrais tendem a manter a cautela, com heterogeneidade na política monetária na região", afirma o boletim.