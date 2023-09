Fazenda prorroga até dia 12 prazo para credores se inscreverem em plataforma do Desenrola

O Ministério da Fazenda estendeu até a próxima terça-feira, 12, o prazo de término para inscrição de credores interessados em participar do Desenrola. "Até essa data, o serviço da Plataforma estará disponível para que todas as empresas que têm dívidas a receber - tais como bancos, varejistas, companhias de água e saneamento, distribuidoras de eletricidade possam aderir ao programa e, na sequência, identificar suas dívidas e atualizar os seus valores", afirmou a Fazenda em nota divulgada neste sábado, 09, quando inicialmente se encerraria o prazo.

Ainda segundo a pasta, os credores terão até essa data para concluir a habilitação no Desenrola, que pode ser realizada no Portal Credor.

A fase de inscrição dos credores se iniciou no último dia 28 e é importante para o governo iniciar a terceira fase do Desenrola, que vai renegociar dívidas de pessoas que ganham até dois salários mínimos ou que estão inscritos no Cadastro Único, com garantia do Tesouro Nacional.

O Ministério da Fazenda trabalha com a expectativa de início de renegociação pelo público alvo de setembro. Todas as fases do Desenrola se encerram no dia 31 de dezembro.

Nesta etapa do Desenrola, o rol de credores é mais amplo, incluindo varejistas e companhias de serviços públicos, além dos bancos que já estão participando da fase 2. As operações na fase 3 serão garantidas com o montante de R$ 8 bilhões do Fundo Garantidor de Operações (FGO).