Fazenda libera R$ 5,4 bi a SP, cita precipitação de Tarcísio e diz que não funciona sob pressão

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta sexta-feira, 14, que houve cinco autorizações de empréstimos a Estados com aval da União nesta sexta e que o volume total liberado nesta gestão é de R$ 270 bilhões. Entre as operações está uma de R$ 5,4 bilhões a São Paulo, que pressionava pela liberação, inclusive com ação no Supremo Tribunal Federal (STF).

"É importante que a gente tenha uma compreensão de que aqui nós não vamos funcionar nunca sob pressão, mas sim no esclarecimento de um rito que funciona, sempre funcionou e vai seguir funcionando com o espírito federativo. Então serve para esclarecer isso, mas em nenhuma medida a ação do Supremo, de qualquer Estado que seja, interfere nos nossos processos internos", declarou o ministro.

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Durigan disse ainda que gostaria de celebrar as operações de crédito que tem feito na Fazenda, dizendo que a estratégia deliberada dessa gestão é avançar em crédito a entes federativos com aval da União.

Ele afirmou que nesta sexta foram publicadas as cinco autorizações abaixo e que os Estados têm até 7 de setembro para oficializar os empréstimos. Por conta do ano eleitoral, o ministro disse que a ideia é soltar as autorizações em blocos.

São elas:

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- São Paulo: empréstimo de R$ 5,4 bilhões do Banco do Brasil com aval da União para obras do metrô, trens e outras;

- Piauí: empréstimo de R$ 4,9 bilhões do Banco do Brasil com aval da União para infraestrutura de transporte;

- Maranhão: empréstimo de R$ 1,3 bilhão do Banco do Brasil com aval da União para obras de infraestrutura rodoviária;

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- Pernambuco: empréstimo de R$ 955 milhões da Caixa com aval da União para obras de infraestrutura hídrica e saneamento básico;

- Rondônia: empréstimo de R$ 323 milhões do Bradesco com aval da União para infraestrutura rodoviária e investimento em infraestrutura urbana.

Durigan disse que houve precipitação do governo de São Paulo ao entrar na Justiça pela liberação porque a Fazenda estava em contato com o Estado.

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O ministro afirmou que conversou com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para comunicar a autorização, assim como os outros governadores contemplados.