Fazenda: gestão da política econômica manteve inflação baixa com crescimento, diz secretário

O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, disse, nesta sexta-feira, 6, que a gestão da política econômica manteve inflação baixa mesmo com crescimento e mercado de trabalho aquecido.

Segundo ele, a política econômica é uma atuação em conjunto da política fiscal, monetária, de crédito e outras.

"A gestão da política econômica como um todo, não só da política fiscal, da política monetária, da política de crédito, da política de rendas e transferência, essa gestão conjunta da política econômica tem gerado um resultado que, como eu disse, para muitos era impensável e está aqui acontecendo", afirmou.

De acordo com a publicação "Balanço Macrofiscal 2025 e perspectivas 2026" divulgada nesta sexta, o mandato de 2023 até 2025 tem números recordes de desemprego, renda familiar e inflação.