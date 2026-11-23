A secretária de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Débora Freire, afirmou nesta segunda-feira, 23, que a reforma tributária deve provocar um efeito inicial sobre os preços, mas ressaltou que esse impacto será pontual. Segundo ela, com o passar do tempo, os efeitos sobre a inflação tendem a ser dissipados pelos ganhos decorrentes da implementação da reforma.

"Esperamos de início algum efeito preço, um pequeno efeito impresso. Mas esse efeito é único, em contraste com a grande produtividade que a reforma tributária vai trazer", disse ela, durante coletiva de imprensa para apresentação do Boletim Macrofiscal da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo a secretária, a expectativa da equipe econômica é que os ganhos financeiros das empresas com a evolução da implementação da reforma tributária irá dissipar o efeito negativo sobre os preços.