Fazenda entende que reforma tributária terá efeito inicial nos preços, mas com impacto pontual
A secretária de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Débora Freire, afirmou nesta segunda-feira, 23, que a reforma tributária deve provocar um efeito inicial sobre os preços, mas ressaltou que esse impacto será pontual. Segundo ela, com o passar do tempo, os efeitos sobre a inflação tendem a ser dissipados pelos ganhos decorrentes da implementação da reforma.
"Esperamos de início algum efeito preço, um pequeno efeito impresso. Mas esse efeito é único, em contraste com a grande produtividade que a reforma tributária vai trazer", disse ela, durante coletiva de imprensa para apresentação do Boletim Macrofiscal da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda.
Segundo a secretária, a expectativa da equipe econômica é que os ganhos financeiros das empresas com a evolução da implementação da reforma tributária irá dissipar o efeito negativo sobre os preços.