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ECONOMIA

Fazenda deixa vencer subvenção extra de R$ 1,40 ao diesel importado

Escrito por Flávia Said (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Ministério da Fazenda informou na noite desta sexta-feira, 13, que a subvenção adicional de R$ 1,40 ao diesel importado venceu e não será renovada. Em nota, a pasta informou que não há prejuízo a reavaliações futuras "conforme necessário a partir da evolução dos preços do petróleo".

Essa subvenção extra foi anunciada em 9 de outubro, em um pacote complementar para fazer frente aos preços dos combustíveis em razão da guerra no Oriente Médio. Ela foi formalizada pela Portaria nº 3.082, de 13 de outubro de 2026, que estabeleceu um acréscimo de R$ 1,40 por litro na subvenção econômica paga aos importadores de óleo diesel "A" de uso rodoviário.

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Na ocasião, o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, anunciou que a subvenção adicional de 30 dias para o diesel importado tinha custo de R$ 1,6 bilhão e visava garantir o abastecimento interno sem provocar volatilidade de preços.

Esse valor se somou à subvenção de R$ 2,12 por litro do diesel, que segue em vigor, totalizando R$ 3,52. A subvenção de R$ 2,12 foi prorrogada, no fim do mês passado, até 26 de novembro.

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