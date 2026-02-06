Leia a última edição
Economia

ECONOMIA

Fazenda: déficit primário médio de 2023-2026 deve ser de 0,81% do PIB, menor desde 2011-2014

Escrito por Cícero Cotrim e Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em 06.02.2026, 09:12:00 Editado em 06.02.2026, 09:24:46
A Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda estima que o déficit primário médio de 2023 a 2026 seja de 0,81% do Produto Interno Bruto (PIB), menor valor desde 2011-2014 de acordo com a publicação Balanço Macrofiscal 2025 e perspectivas 2026 divulgada nesta sexta-feira, 6.

"Esse resultado decorre da combinação de medidas que, por um lado, priorizam a recomposição da base arrecadatória e, por outro, visam a melhoria do gasto público", diz o estudo.

Segundo a SPE, essa mudança é por conta de uma busca por maior eficiência e controle de despesas, sem comprometer ganhos sociais perseguidos pelo mandato de 2023 a 2026.

Déficit médio por quadriênio (% do PIB):

- 1999-2002: 1,8%;

- 2003-2006: 2,3%;

- 2007-2010: 1,9%;

- 2011-2014: 1,2%;

- 2015-2018: -2,0%;

- 2019-2022: -2,7%;

- 2023-2026: -0,8%.

Sobre 2025, a SPE diz que o ajuste fiscal empreendido nos últimos anos "pode ser notado pela'trajetória de convergência dos resultados para o equilíbrio orçamentário" mesmo com o déficit do ano passado tendo sido pior que o de 2024, quando ambas metas miravam o déficit zero.

FAZENDA/SPE/BALANÇO MACROFISCAL/2025
