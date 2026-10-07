Fazenda: 5º leilão do Eco Invest Brasil recebe demanda de R$ 181 bi e tem resultado homologado

O Ministério da Fazenda informou que o 5º leilão do Programa Eco Invest Brasil recebeu 23 propostas de seis instituições financeiras, que somaram uma demanda de R$ 181,3 bilhões entre fundos de inovação e crédito corporativo. Desse montante, R$ 49,95 bilhões foram homologados e serão mobilizados para investimentos em seis cadeias produtivas vinculadas à inovação e à transformação ecológica no País, por meio de fundos, crédito corporativo e recursos não reembolsáveis.

O resultado desta rodada foi homologado nesta quarta-feira, 7, pelo Comitê Executivo do Eco Invest, que reúne os ministérios da Fazenda e do Meio Ambiente e Mudança do Clima. O programa tem o objetivo de mobilizar investimentos privados para projetos sustentáveis de longo prazo no País, com foco na atração de capital nacional e externo. A iniciativa integra o Plano de Transformação Ecológica.

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Nesta rodada, cada instituição financeira disputou uma das cadeias estratégicas do leilão com base na capacidade de mobilização de capital privado. A partir dos aportes do Tesouro Nacional, os bancos irão mobilizar quase quatro vezes o valor em recursos privados. Participaram da disputa Banco do Brasil, Bradesco, Citibank, HSBC, Itaú e Santander. Ao final, Bradesco, HSBC, Itaú e Santander foram selecionados para estruturar os fundos e operações nas seis cadeias.

As instituições financeiras selecionadas serão responsáveis pela constituição dos fundos de inovação voltados a projetos das cadeias elegíveis e pela oferta de crédito corporativo. As linhas de crédito seguirão o modelo dos leilões anteriores, com financiamento direto às empresas prontas para ampliar sua produção. Como contrapartida, os bancos também deverão destinar recursos não reembolsáveis à pesquisa aplicada e ao empreendedorismo de base tecnológica.

Para essa frente, estão previstos, no primeiro ano, no mínimo, R$ 250 milhões em doações a universidades e institutos de ciência e tecnologia que desenvolvam pesquisas e projetos voltados às cadeias elegíveis. "A combinação desses instrumentos busca apoiar o percurso entre o desenvolvimento de novas tecnologias e sua aplicação em escala produtiva", disse a Fazenda.

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Distribuição dos investimentos

O maior volume de recursos foi mobilizado para circularidade de resíduos minerais e industriais para insumos, com R$ 11 bilhões em potencial de investimento. O Bradesco foi selecionado para constituir o fundo dessa cadeia e também venceu nas áreas de fertilizantes verdes, bioinsumos e proteínas alternativas, com R$ 9 bilhões, e de biomateriais e química verde, com R$ 8,5 bilhões.

O Itaú foi selecionado para automação e inteligência artificial aplicadas a processos produtivos e tecnológicos, com potencial de R$ 9,75 bilhões. O Santander venceu na cadeia de beneficiamento de minerais críticos, baterias e mobilidade elétrica, com R$ 6,5 bilhões, e o HSBC, em combustíveis verdes avançados, biogás e biometano, com R$ 5,2 bilhões.

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Entre as atividades indicadas pelos bancos a receberem investimentos, reciclagem e valorização de resíduos concentram R$ 8,8 bilhões, enquanto automação, robótica e manufatura inteligente reúnem cerca de R$ 8,11 bilhões.

Biofertilizantes, bioinsumos e biodefensivos representam R$ 7,2 bilhões, e baterias e sistemas de armazenamento de energia, R$ 4,55 bilhões.

Do capital público catalítico alocado, R$ 9 bilhões serão destinados aos fundos de inovação e R$ 4,2 bilhões ao crédito corporativo. Os critérios da rodada também favoreceram propostas com maior participação de capital estrangeiro e maior proporção de financiamento a projetos desenvolvidos em parceria com universidades e Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTIs), ou à aquisição e internalização de tecnologia de empresas internacionais de base tecnológica.