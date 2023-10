Favaro: Presidente Lula levará exemplo do programa de conversão de pastagens na COP-28

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva levará o programa de recuperação e conversão de pastagens degradadas para a 28ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-28), que será realizada a partir de 30 de novembro em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. "O programa incrementa 40 milhões de hectares com agricultura, pecuária floresta e respeito ao meio ambiente. É um exemplo para o mundo e um dos exemplos que o Brasil, o presidente Lula, vai levar à COP", disse Favaro em áudio enviado à imprensa, após um encontro com o presidente no Palácio do Planalto na quinta-feira, 26.

O ministro relatou que também abordou a atração de recursos internacionais para o programa. "Ele ficou entusiasmado e será um grande embaixador nisso. Contei a ele que cinco fundos de investimento já estão trazendo recursos e ele, pessoalmente, vai se dedicar a isso para alavancar o crescimento", afirmou Fávaro.

Além da participação e do posicionamento da agropecuária brasileira na COP-28, Fávaro apresentou um balanço da atuação da pasta para o presidente, incluindo a reestruturação da Embrapa, o desempenho do Plano Safra e as medidas de apoio à cadeira leiteira. "Tratamos da ampliação de recursos para o seguro rural. Há uma determinação dele para que isso aconteça para combatermos adversidades climáticas e levarmos tranquilidade aos produtores e produtoras rurais", acrescentou o ministro.