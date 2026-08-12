Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Faturamento real da indústria cai 1% no 1º semestre, diz CNI

Escrito por João Caires (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O faturamento real da indústria de transformação caiu 1% no primeiro semestre de 2026 em relação ao mesmo período do ano passado, segundo os Indicadores Industriais divulgados nesta quarta-feira, 12, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

O resultado reforça sinais de perda de fôlego da atividade industrial em meio ao ambiente de juros elevados, avanço das importações e aumento do custo de produção, segundo a especialista em Políticas e Indústria da CNI, Larissa Nocko.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"A indústria vem andando de lado e isso se deve, principalmente, a três fatores: o patamar elevado dos juros e seus desdobramentos sobre a atividade econômica, agravados pelo alto endividamento das famílias e das empresas; o avanço expressivo dos custos de produção; e a forte entrada de produtos importados. Nesse contexto, é mais difícil que as indústrias consigam repassar o aumento dos custos para seus preços em função da concorrência com as importações, de modo que as margens são comprimidas", afirma Nocko em nota.

Apesar de o faturamento ter avançado 0,8% em junho na comparação com maio, o desempenho não foi suficiente para reverter o desempenho menos forte no restante do semestre.

Outros indicadores também apontam para uma desaceleração da atividade. O número de horas trabalhadas na produção recuou 1,1% nos seis primeiros meses do ano, frente ao mesmo período de 2025, enquanto o emprego industrial teve queda de 0,6%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A utilização da capacidade instalada (UCI) da indústria caiu de 77,4% para 76,8% em junho. Na média do primeiro semestre, o indicador ficou 1 ponto porcentual abaixo do observado em igual período do ano passado, sugerindo menor pressão sobre o parque produtivo.

Já os dados do mercado de trabalho apresentaram sinais mistos, segundo a CNI. Embora o emprego tenha recuado no acumulado do semestre, a massa salarial real cresceu 0,8% em relação ao primeiro semestre de 2025. Já o rendimento médio dos trabalhadores da indústria avançou 1,4% na mesma base de comparação.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
CNI/INDICADORES INDUSTRIAIS
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV