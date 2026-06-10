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Faturamento industrial cresce em abril, mas horas trabalhadas e emprego recuam, diz CNI

Escrito por Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em 10.06.2026, 13:07:00 Editado em 10.06.2026, 13:19:36
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A Confederação Nacional da Indústria (CNI) informa que o faturamento real da indústria de transformação cresceu 0,5% em abril, em relação a março. Os dados são dos Indicadores Industriais divulgados nesta quarta-feira, 10. Ainda que o resultado tenha sido positivo, é menor que os dois meses anteriores, quando o faturamento havia crescido 3,7% e 3,9%.

Nos quatro primeiros meses de 2026, a indústria faturou 2,5% a menos do que no mesmo período do ano passado.

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A desaceleração da atividade industrial também é observada no número de horas trabalhadas na produção, que recuou 1,3% em abril e já acumula queda de 1,5% nos quatro primeiros meses de 2026 frente ao mesmo período do ano passado.

Já a Utilização da Capacidade Instalada (UCI) caiu de 77,5% para 77,1%. Na média dos quatro primeiros meses do ano, o uso do parque industrial caiu 1,5% em relação aos quatro primeiros meses de 2025.

"Os principais fatores por trás da perda de dinamismo da indústria de transformação são o patamar elevado das taxas de juros e suas consequências, como o encarecimento do custo do crédito e o aumento do endividamento das famílias e das empresas, reduzindo o espaço para o crescimento do consumo", explica Larissa Nocko, especialista em Políticas e Indústria da CNI.

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Ainda assim, o rendimento médio real pago aos trabalhadores industriais subiu 5,3% entre março e abril, revertendo três meses consecutivos de queda. No primeiro quadrimestre do ano, o indicador avançou 1,3% frente ao mesmo período do ano passado.

Movimento semelhante se observou na massa salarial. O indicador cresceu 5% entre março e abril e, agora, acumula alta de 0,5% nos quatro primeiros meses do ano.

"Embora a pesquisa mostre queda do emprego industrial pela sexta vez nos últimos 8 meses, é importante destacar que o mercado de trabalho, como um todo, continua bastante aquecido. Além disso, a taxa de desemprego registra mínimas históricas. Então, existe pouco espaço para o crescimento da ocupação e essa configuração acaba levando ao aumento dos salários", explica Larissa Nocko.

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