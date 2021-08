Faturamento dos supermercados paulistas cai mais de 10% de janeiro a junho

Da Redação

O faturamento real dos supermercados no Estado de São Paulo apresentou queda de 10,2% no acumulado de janeiro a junho deste ano. Os dados são do Índice de Vendas dos Supermercados (IVS), divulgados pela Associação Paulista de Supermercados (Apas).

continua após publicidade .

Na comparação do primeiro semestre deste ano com igual período de 2020, a queda de faturamento real foi de 2,84%. Já entre os meses de junho de 2020 e junho de 2021 a queda foi de 5,33%.

Para o economista Diego Pereira, do Departamento de Economia e Pesquisa da Apas, o resultado é influenciado pelas fortes distorções de demanda do início do isolamento social, que levou o consumidor a fazer compras mais volumosas a fim de estocar os itens em casa.

continua após publicidade .

Ele considera ainda que os números refletem também a redução do poder de compra do consumidor em razão da subida da inflação, além do aumento dos custos fixos do comércio. Em volume de produtos vendidos, houve queda de 9,94% em junho deste ano, em comparação a um ano atrás.

"Os recentes reajustes provocados pela escassez hídrica, que resultaram no acionamento da bandeira vermelha, estão pesando no bolso do varejista", afirma Pereira.