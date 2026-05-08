Faturamento da indústria sobe 3,8% em março ante fevereiro, mostra CNI

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) informou nesta sexta-feira, 8, que o faturamento da indústria de transformação cresceu 3,8% em março em relação ao mês anterior, fechando o trimestre com crescimento de 9,8% em relação a dezembro de 2025. Apesar da alta na margem, os indicadores industriais indicam que o faturamento do setor acumula queda de 4,8%, frente ao 1º trimestre do ano passado.

"De lá para cá, a demanda por bens industriais começou a perder força por conta da elevação da taxa de juros, que teve início no fim de 2024 e persistiu em 2025, contribuindo para a queda do faturamento na comparação interanual", explica o gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo.

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O número de horas trabalhadas na produção também subiu pelo terceiro mês consecutivo. Após alta de 0,8% em janeiro e de 0,6% em fevereiro, o índice cresceu 1,4% em março. No primeiro trimestre, porém, as horas trabalhadas na produção acumulam queda de 1,5% na comparação com o mesmo período do ano passado.

A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) cresceu 0,3 ponto porcentual, passando de 77,5% para 77,8%, entre fevereiro e março, mas seguiu abaixo do observado no mesmo mês do ano passado. "Isso mostra que há certa ociosidade na indústria. Ou seja, há maquinário e pessoal, mas o setor vem produzindo menos do que pode por conta de uma demanda mais fraca", diz Azevedo.

Pela quinta vez em sete meses, o emprego industrial recuou. Entre fevereiro e março, a abertura de vagas caiu 0,3%. A massa salarial, por sua vez, recuou 2,4% em março e o rendimento médio real dos trabalhadores industriais caiu 1,8% no mês.

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No trimestre, os postos de trabalho recuaram 0,7%, a massa salarial subiu 0,8% e o rendimento médio real subiu 1,5% em relação ao período de janeiro a março de 2025.