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ECONOMIA

Faturamento da indústria de transformação cresce 0,8% em setembro, diz CNI

Escrito por Franco Dantas, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O faturamento da indústria de transformação cresceu 0,8% em setembro, segundo os Indicadores Industriais divulgados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta quarta-feira, 11. Apesar do crescimento, o resultado de setembro não reverte as quedas de 2,1% em julho e 3,8% em agosto.

A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) avançou 0,2 ponto porcentual no mês, de 77,1% para 77,3%. Entre janeiro e setembro, contudo, o indicador apresentou queda de 1,1 ponto em relação ao mesmo intervalo de 2025.

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O número de horas trabalhadas, por sua vez, recuou 0,1% em setembro e, no acumulado do ano, está 0,8% abaixo do registrado no ano anterior.

O indicador de emprego diminuiu 0,3% em setembro e acumula queda de 0,5% em 2026, na comparação com o ano anterior.

A massa salarial, por outro lado, caiu 0,3% neste relatório, mas apresenta crescimento de 1% na comparação interanual. O rendimento médio pago aos trabalhadores, por fim, subiu 0,1 ponto porcentual no mês e, de janeiro a setembro, está 1,5% acima do observado em 2025.

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"Os indicadores mostram a continuidade do enfraquecimento da atividade industrial. Três elementos principais contribuem para isso: o patamar elevado dos juros, que leva ao endividamento da população, afugenta investimentos e prejudica a demanda por produtos industriais; a forte entrada de importações, que capturam parte do mercado consumidor; e o aumento de custos, que acaba pressionando os preços", avaliou a especialista de Políticas e Indústria da CNI, Larissa Nocko.

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CNI/INDICADORES INDUSTRIAIS/SETEMBRO
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