Faturamento da indústria de transformação cai 3,5% em agosto, aponta CNI

O faturamento da indústria de transformação sofreu queda pelo segundo mês consecutivo, com recuo de 3,5% no mês de agosto, segundo os Indicadores Industriais divulgados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta quarta-feira, 7. Em julho, o indicador já havia caído 2,2%.

No acumulado de janeiro a agosto de 2026, a retração no faturamento é de 0,2%, quando comparado ao mesmo período de 2025. Em relação às horas trabalhadas, o resultado acumulado também tem redução em relação ao ano anterior, com uma queda de 0,8%.

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A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) nos parques fabris caiu 0,6 ponto porcentual em agosto, de 77,5% para 76,9%. Contudo, no resultado acumulado de janeiro a agosto, o índice tem alta de 1,5% comparado ao mesmo período do ano anterior.

O emprego industrial permaneceu estável em agosto, mas no resultado acumulado, sofreu recuo de 0,5% ante o mesmo período de 2025.

A massa salarial, por outro lado, segue em ritmo de alta, com crescimento de 0,5% em agosto, chegando a 0,9% de janeiro a agosto quando comparado com o mesmo intervalo do ano anterior.