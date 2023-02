Faltava trabalho para 21,3 milhões de pessoas no trimestre até dezembro, diz IBGE

Daniela Amorim (via Agência Estado)

No trimestre terminado em dezembro de 2022, faltou trabalho para 21,305 milhões de pessoas no País, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A taxa composta de subutilização da força de trabalho desceu de 20,1% no trimestre até setembro para 18,5% no trimestre até dezembro. O indicador inclui a taxa de desocupação, a taxa de subocupação por insuficiência de horas e a taxa da força de trabalho potencial, pessoas que não estão em busca de emprego, mas que estariam disponíveis para trabalhar. No trimestre até dezembro de 2021, a taxa de subutilização da força de trabalho estava em 24,3%.

A população subutilizada caiu 9,1% ante o trimestre até setembro, 2,121 milhões de pessoas a menos. Em relação ao trimestre até dezembro de 2021, houve um recuo de 24,8%, menos 7,039 milhões de pessoas.

Desalento

O Brasil registrou 3,996 milhões de pessoas em situação de desalento no trimestre encerrado em dezembro, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua.

O resultado significa 262 mil desalentados a menos em relação ao trimestre encerrado em setembro, um recuo de 6,2%. Em um ano, 793 mil pessoas deixaram a situação de desalento, queda de 16,6%.

A população desalentada é definida como aquela que estava fora da força de trabalho por uma das seguintes razões: não conseguia trabalho, ou não tinha experiência, ou era muito jovem ou idosa, ou não encontrou trabalho na localidade - e que, se tivesse conseguido trabalho, estaria disponível para assumir a vaga. Os desalentados fazem parte da força de trabalho potencial.

Subocupação

A taxa de subocupação por insuficiência de horas trabalhadas ficou em 5,5% no trimestre até dezembro de 2022, ante 6,2% no trimestre até setembro. Em todo o Brasil, há 5,429 milhões de trabalhadores subocupados por insuficiência de horas trabalhadas. O indicador inclui as pessoas ocupadas com uma jornada inferior a 40 horas semanais que gostariam de trabalhar por um período maior.

Na passagem do trimestre até setembro para o trimestre até dezembro, houve um recuo de 765 mil pessoas na população nessa condição. O País tem 1,940 milhão de pessoas subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas a menos em um ano.