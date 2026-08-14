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ECONOMIA

Falta de medicamentos impacta receita da Oncoclínicas no 2º trimestre

Escrito por Wilian Miron (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O desabastecimento de medicamentos em suas unidades durante o segundo trimestre deste reduziu em R$ 430 milhões, ou 25,9% em base anual de comparação, a receita bruta da Oncoclínicas. No período de abril a junho, a cifra ficou em R$ 1,227 bilhão, segundo a empresa em seu balanço divulgado nesta sexta-feira, 14.

A receita bruta LTM da companhia caiu 15,8% em base de comparação anual, atingindo R$ 5,7 bilhões.

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Segundo a Oncoclínicas, a crise de abastecimento ocorreu principalmente nos meses de março e abril, e foi praticamente normalizada durante o trimestre após o recebimento de um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) de R$ 150 milhões.

"Esta redução mensal no volume de compra de drogas para tratamento, quando comparado com números históricos da companhia, possui impacto diretamente relacionado a receita bruta e ao volume de tratamentos performados no período", destacou.

A receita líquida trimestral totalizou R$ 1,047 bilhão, diminuição de 416,5 milhões, o equivalente a uma queda de 28,5%, em base anual de comparação. Essa dinâmica está relacionada ao volume de provisões de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD) durante o trimestre.

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