Faesp: receita com exportação do agronegócio paulista recua 14,6% no mês de setembro

A receita com as exportações do agronegócio paulista caiu 14,6% em setembro ante igual mês do ano passado, para US$ 2,17 bilhões, segundo a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp).

Os maiores recuos foram nas vendas de carne bovina in natura, de 40,6% no valor exportado, e do açúcar bruto, que recuou 29,7%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Outros produtos cuja receita caiu no mês foram carne de frango in natura (12,2%) e açúcar refinado (2,2%). Apesar da queda, o setor fechou setembro com saldo comercial positivo em US$ 1,66 bilhão. Entre os produtos com maior crescimento estão o álcool etílico, com alta de 42,7%, papel (29,6%), carne bovina industrializada (41,1%), café solúvel (24,3%) e celulose (0,4%).

No acumulado do ano, ainda de acordo com a Faesp, o agronegócio paulista tem superávit de US$ 15,6 bilhões, recuo de 6,4% quando comparado com o mesmo período de 2025. As exportações para China e Estados Unidos, principais destinos dos produtos do agronegócio do Estado, recuaram 2,5% e 24,8%, respectivamente.