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FactSet: Empresas no S&P 500 apresentam resultados mistos no 3º tri em relação às expectativas

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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No fim das semanas mais intensas da temporada de balanços, os resultados das empresas componentes do S&P 500 no terceiro trimestre mostram um quadro misto em relação às expectativas do mercado, segundo levantamento da FactSet. Embora a proporção de empresas que superaram as projeções de lucro esteja acima da média recente, a intensidade dessas surpresas tem sido menor do que o padrão histórico, diz a análise.

Até agora, 88% das companhias do S&P 500 já divulgaram números do terceiro trimestre. Desse total, 84% reportaram lucro por ação acima das estimativas - nível superior à média de 78% dos últimos cinco anos e também acima da média de 77% dos últimos dez anos.

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Apesar dessa taxa elevada de "surpresas positivas", o ganho agregado ficou mais modesto, com as empresas batendo as projeções em 2,7% no conjunto do índice, pontua a FactSet. O número está abaixo da média de 7,5% em cinco anos e de 8,0% em dez anos. "Se esse porcentual se confirmar ao fim da temporada, será o menor 'nível de surpresa' do S&P 500 desde o quarto trimestre de 2022, quando a alta sobre as estimativas foi de 1,3%", alerta.

A FactSet destaca que, na última semana, surpresas positivas em diferentes setores - com liderança de saúde e tecnologia da informação - ajudaram a impulsionar o crescimento agregado do índice, parcialmente compensadas por uma surpresa negativa em comunicação. Desde 30 de setembro, o movimento foi semelhante: energia e tecnologia da informação lideraram as revisões para cima, enquanto comunicação registrou contribuições negativas.

Segundo a FactSet, os onze setores do índice apresentam crescimento de lucros em relação a um ano antes, e sete deles avançam em ritmo de dois dígitos.

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3º trimestre balanços Empresas FactSet S&P 500
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