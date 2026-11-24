O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, deu dois dias para a liquidante do Banco Master avaliar a possibilidade de desbloquear recursos do Banco de Brasília (BRB) que foram retidos na investigação sobre fraude financeira. Após o prazo, o Banco Central (BC) também terá dois dias para se manifestar.

O despacho foi publicado na segunda-feira, 23. Fachin é relator provisório das investigações sobre o Banco Master na Corte.

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Em setembro, o BRB pediu ao Supremo que esclarecesse que o sequestro de bens não atinge valores de terceiros e solicitou a devolução dos recursos já retidos, além da retomada dos repasses de carteiras cuja titularidade esteja comprovada.

No caso de valores cuja titularidade ainda não foi definida, o banco pediu que sejam depositados em uma conta separada no próprio banco, sob gestão do liquidante.

Segundo a Polícia Federal (PF), entre julho de 2024 e outubro de 2025, o BRB adquiriu R$ 17,5 bilhões em carteiras de crédito do Master, dos quais pelo menos R$ 12 bilhões seriam fraudulentos.

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A investigação identificou indícios de que as operações serviam para fornecer liquidez ao Master, controlado por Daniel Vorcaro, e apontou prejuízo de ao menos R$ 2,7 bilhões ao banco público.

Vorcaro e o ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa foram indiciados pela PF.