Facebook escolhe Brasil para estrear pagamentos pelo WhatsApp

O Facebook escolheu o Brasil para entrar na disputa pelo mercado de meios de pagamentos por meio do Whatsapp, aplicativo de conversas. O serviço será prestado em parceria com players locais como Banco do Brasil, Cielo, Nubank e o Sicredi.

O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira, 15, pelo executivo-chefe do Facebook, Mark Zuckerberg, em seu perfil nas redes sociais. "Hoje nós estamos começando a lançar pagamentos para pessoas que utilizam o WhatsApp no Brasil. Estamos facilitando o envio e o recebimento de dinheiro como o compartilhamento de fotos", informou.

Segundo ele, o serviço também estará disponível para pequenas empresas, que poderão fazer vendas diretamente pelo WhatsApp.

Para isso, conforme, Zuckerberg, a marca está criando o Facebook Pay, que vai permitir que usuários façam pagamentos por meio de aplicativos.

"O Brasil é o primeiro país em que estamos lançando amplamente pagamentos no WhatsApp. Mais novidades em breve", disse Zuckerberg.