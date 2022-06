Fábio Barbosa assume presidência da Natura&Co no lugar de Roberto Marques

Beth Moreira (via Agência Estado)

A Natura&Co anunciou nesta quarta-feira, 15, que Fábio Barbosa assumirá como principal executivo da empresa, no lugar de Roberto Marques, atual CEO e presidente-executivo do Conselho de Administração.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa informa que a mudança faz parte de uma reorganização que está alinhada à sua estratégia para aumentar a responsabilidade de suas empresas e marcas, ao fazer a transição para uma estrutura mais simples da holding.

"Para isso, o conselheiro Fábio Barbosa, presidente do Comitê de Pessoas, liderará o grupo Natura&Co, assim como uma frente de trabalho para definir nos próximos meses uma nova estrutura corporativa", afirma a companhia.

Roberto Marques permanecerá como conselheiro, para auxiliar com o processo de transição, e planeja se aposentar no fim do ano. Outras funções importantes no grupo, como líder de Crescimento Sustentável e líder de Transformação, deixarão de existir ou serão reavaliadas na nova estrutura.

"A reorganização do grupo e de sua estrutura de governança estão na direção correta, e estou comprometido em ajudar Fábio e o conselho nos próximos meses", destaca Marques, no documento.

Barbosa, por sua vez, destaca que a reorganização é um marco importante que trará nova energia às quatro unidades de negócio. "Elas serão apoiadas por uma nova e leve estrutura corporativa, que será implementada nos próximos meses", disse.

Barbosa já foi CEO do Grupo Abril e CEO do Santander Brasil. Também presidiu a Febraban e foi presidente do Banco Real/ABN Amro.