Exterior positivo respalda alta do Ibovespa, mas sem impedir queda semanal

Da Redação

Investidores se dividem entre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e o relatório de emprego americano (payroll) de setembro, que teve resultados mistos, porém sugerindo, de forma geral, que o mercado de trabalho de lá segue em recuperação. Já o IPCA ficou menor do que o esperado, mas sem eliminar as preocupações com a inflação brasileira.

continua após publicidade .

De todo modo, o Ibovespa abriu em alta e tem valorização em quase toda a carteira. Às 10h39, apenas cinco ações cediam. A valorização do minério de ferro e do petróleo dão fôlego ao índice, que reduziu o ritmo de queda semanal de 2,05% para 0,29%.

Porém, a grande expectativa era pela divulgação do payroll. Houve a criação de 194 mil empregos em setembro nos Estados Unidos, ante revisão 500 mil. Já o resultado de agosto foi revisado de 235 mil para 366 mil, enquanto o salário médio por hora trabalhada subiu 4,58% em setembro na comparação anual (projeção de 4,60%). A taxa de desemprego caiu a 4,8%, ante expectativa de 5,1%.

continua após publicidade .

"O payroll veio misto. A taxa de desemprego veio abaixo do esperado, isso é bom, pois alimenta reforça a questão do Powell presidente do Fed, Jerome Powell, sobre retirada do tapering. O dado em sim, veio fraco, mas o anterior foi revisado para cima", avalia o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laatus.

Laatus ainda chama a atenção para o avanço médio das horas trabalhadas em setembro, de 0,62% (previsão de 0,40%). Isso, diz, mostra que há muitas pessoas escolhendo emprego, buscando vagas que estão pagando mais.

De acordo com o estrategista, ao juntar o relatório de emprego de hoje, os pedidos semanais de auxílio de desemprego e as vagas criadas no setor privado medida pela ADP, informados esta semana, o saldo é positivo. "O emprego americano está fluindo, mas não de forma a pressionar a inflação. Por isso, vemos os juros dos Treasuries cedendo. Pode dar um fôlego para a nossa Bolsa", estima.

continua após publicidade .

Com a volta dos mercados na China e expansão da atividade local, o minério fechou em alta de 5,43%, no porto chinês de Qingdao, a US$ 123,38 a tonelada. Por lá, houve expansão do índice de atividade da indústria (PMI) do país para 51,4 pontos em setembro, depois de 47,2 pontos em agosto. As ações do segmento na Bolsa avançam com força, com Vale ON subindo 2,20%, CSN ON, 4,77%, e Usiminas PNA, 6,28%.

Já o petróleo sobe na faixa de 1%, ampliando ganhos de ontem, quando surgiram relatos de que os EUA não pretendem liberar suas reservas estratégicas da commodity para segurar os preços no mercado internacional. As ações da Petrobras avançavam em torno de 2%.

Apesar da desaceleração do IPCA em setembro para 1,16%, de 0,87% em agosto, ante mediana de 1,25%, o resultado ainda preocupa, gerando desconforto em algumas ações ligadas ao consumo na Bolsa. Pão de Açúcar era um dos destaques de queda, com 4,6%.

A taxa em 12 meses do IPCA avançou a 10,25%. "Embora abaixo do esperado, o IPCA não traz elementos tão confortáveis", afirma em nota Gustavo Cruz, economista e estrategista da RB Investimentos.