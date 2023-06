Exterior é influência positiva, mas Ibovespa tem alta contida

O cenário externo favorável dá fôlego ao mercado brasileiro de ações e o Índice Bovespa opera em alta pelo oitavo pregão consecutivo, já próximo do patamar dos 118 mil pontos. O destaque da manhã desta terça-feira, 13, fica com a inflação no varejo dos Estados Unidos, que ficou dentro do esperado pelos analistas. O dado reforçou as apostas na interrupção do ciclo de aumentos dos juros americanos e os dados do CME Group passaram a mostrar 98,8% de chances dessa "parada técnica" ocorrer.

O índice de preços ao consumidor (CPI) norte-americano subiu 0,1% em maio ante abril, segundo dados com ajustes sazonais publicados pelo Departamento do Trabalho do país. O resultado ficou em linha com a mediana de analistas consultados pelo Projeções Broadcast e representa uma desaceleração, após alta de 0,4% em abril ante março. O núcleo do CPI, que exclui os voláteis preços de alimentos e energia, avançou 0,4% na comparação mensal, também em linha com a projeção.

O Commerzbank avaliou que apesar do CPI indicar que a pressão inflacionária tende a diminuir ao longo do ano, o núcleo da taxa na variação anual permanece acima do que seria compatível para a meta do Fed. "Isso também é verdade porque esperamos apenas uma recessão leve, que provavelmente aumentará apenas ligeiramente a taxa de desemprego e, portanto, dificilmente amortecerá a pressão salarial", aponta a análise.

No Brasil, apesar do sinal positivo, o Ibovespa mostra pouca força para avançar até os 118 mil pontos, uma vez que acumula ganhos acima de 8,5% em junho e diversos papéis já vêm se mostrando atrativos para realização de lucros.

É o caso dos papéis da Petrobras, que têm variação superior à média do mercado no período. Ontem foi o último dia para que investidores pudessem comprar os papéis e ter direito à distribuição de dividendos na sexta-feira. Por isso, hoje o papel já perdeu atratividade, explicam os operadores. Com isso, as ações recuam nesta primeira hora de negociação, na contramão dos ganhos do petróleo.

Às 10h26, o Ibovespa subia 0,36%, aos 117.762,49 pontos.