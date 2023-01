Exterior é incapaz de empolgar Ibovespa após duas altas seguidas

Maria Regina Silva (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O tom positivo externo e a valorização das commodities são insuficientes para animar nesta quinta-feira, 26, o Ibovespa, que vem de dois pregões seguidos de alta. Com a agenda esvaziada internamente, os investidores olham para a divulgação dos dados de atividade dos Estados Unidos, com destaque para o Produto Interno Bruto (PIB) do país. O PIB americano cresceu 2,9% no quarto trimestre ante o terceiro, ficando acima da alta de 2,5% esperada pelo mercado. Após a divulgação, o Ibovespa testou queda, passando a registrar instabilidade em seguida.

continua após publicidade .

"Foi uma reação ao PIB, dada a falta de agenda por aqui, de um direcionamento interno", diz a economista-chefe da B.Side Investimentos, Helena Veronese. Em tese, um resultado mais forte do PIB é pior em termos de política monetária. Porém, por ora, diz, não muda nada em relação às expectativas para a reunião da semana que vem.

As chances de o Fed elevar seus juros básicos em 25 pontos-base na próxima quarta-feira, diminuíram levemente, mas continuaram próximas de 100%, segundo instrumento de monitoração do CME Group. "Pode ser que o Fed tenha de fazer algo mais subir mais os juros", cita Veronese.

continua após publicidade .

Segundo Bruno Takeo, analista da Ouro Preto Investimentos, dado o cenário de hoje, em que o Fed vem indicando que quer continuar com o discurso "hawkish" e o mercado buscando sinais adicionais, isso acaba sendo negativo. "Este dado mostra que a economia está forte, por mais que dados de alta frequência mostrem arrefecimento. Além disso, o mercado de trabalho tem se mostrado resiliente", avalia Takeo.

Na quarta, ao avançar 1,10%, aos 114.270,07 pontos, o Ibovespa alcançou o maior nível desde o começo de novembro, com investidores em busca de oportunidades. Com isso, o Ibovespa subiu quase 2% na semana, podendo ir para uma terceira alta semanal consecutiva, apesar do fechamento com sinais divergentes das bolsas dos Estados Unidos. Agora, a alta semanal já supera 2,35%.

Além de Nova York positiva, as boas perspectivas com a China também ajudam o Ibovespa hoje. O petróleo avança acima de 2%, enquanto o minério de ferro subiu 0,60% em Cingapura, enquanto o mercado em Dalian segue fechado por conta do feriado de Ano Novo da China.

continua após publicidade .

O clima é positivo em meio aos efeitos favoráveis da retomada do gigante asiático, após as medidas de flexibilização, avalia Gustavo Harada, chefe da mesa de renda variável da Blackbird Investimentos. "O otimismo com a reabertura está impactando as commodities e como têm peso importante ações ligadas ao setor, ajuda o Ibovespa, além do fluxo estrangeiro", diz.

Porém, a alta é moderada. "É uma realização, um ajuste às altas recentes", afirma Harada, para quem a expectativa é positiva para o Ibovespa no curto prazo, sobretudo por causa da reabertura da economia chinesa.

Além de acompanhar a evolução do petróleo, os investidores hoje monitoram a reunião do conselho de administração da estatal para votar a indicação do senador Jean Paul Prates à presidência. Já após o fechamento da B3, a Cielo inaugura a temporada de balanços do quarto trimestre de 2022.

Às 11h23, o Ibovespa subia 0,13%, aos 114.420,73 pontos, ante máxima diária dos 114.835,35 pontos, em alta de 0,49%, e mínima aos 114.074,41 pontos (-0,17%). As ações da Petrobras avançavam 0,19% (PN) e cediam 0,07% (ON), enquanto Vale ON subia 0,83%. A maioria dos papéis de grandes bancos avançava, com exceção de Bradesco ON (-0,08%) e Itaú Unibanco (-0,04%).